Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mapekka Gelar Sosialisasi Keselamatan Berkendara untuk Pelajar di Depok

Kamis, 20 November 2025 – 22:36 WIB
Mapekka Gelar Sosialisasi Keselamatan Berkendara untuk Pelajar di Depok - JPNN.COM
Yayasan Masyarakat Peduli Keselamatan dan Korban Kecelakaan Transportasi (Mapekka) menggelar Sosialisasi Keselamatan Berkendara di Aula SMAN 6 Kota Depok, Kamis (20/11). Foto: source for jpnn

jpnn.com, DEPOK - Yayasan Masyarakat Peduli Keselamatan dan Korban Kecelakaan Transportasi (Mapekka) menggelar Sosialisasi Keselamatan Berkendara di Aula SMAN 6 Kota Depok, Kamis (20/11). 

Upaya ini dilakukan untuk menekan tingginya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Kegiatan ini diikuti ratusan pelajar yang menjadi sasaran utama edukasi keselamatan jalan.

Acara tersebut dibuka oleh Wakil Kepala Sekolah SMAN 6 Depok, Ibu Setyowati, M.Hum. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa risiko kecelakaan di kalangan pelajar terus meningkat seiring maraknya kebiasaan berkendara tanpa SIM dan tanpa kelengkapan keselamatan.

Baca Juga:

Ia mengingatkan bahwa sekolah tidak hanya bertugas mendidik di ruang kelas, tetapi juga memastikan siswa memahami bahaya di jalan.

“Keselamatan adalah budaya yang harus dibentuk. Tidak bisa dibiarkan berjalan begitu saja,” ujarnya.

Ketua Yayasan Mapekka, Dr. Haryo Pamungkas, S.E., S.H., M.H., M.Kn., menyampaikan materi utama terkait urgensi pencegahan kecelakaan. Ia menegaskan bahwa mayoritas kecelakaan didominasi kendaraan roda dua dan sebagian besar pelakunya masih berstatus pelajar.

Baca Juga:

Mapekka, kata dia, memiliki pengalaman pahit melihat siswa kehilangan nyawa akibat kelalaian berkendara.

“Instruksi gubernur soal wajib SIM bagi pelajar yang berkendara harus dipahami sebagai bentuk perlindungan. Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan setelah terjadi korban,” tegasnya.

Yayasan Masyarakat Peduli Keselamatan dan Korban Kecelakaan Transportasi (Mapekka) menggelar Sosialisasi Keselamatan Berkendara di Aula SMAN 6 Kota Depok, Kamis

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sosialisasi keselamatan berkendara  Depok  Pelajar  Mapekka 
BERITA SOSIALISASI KESELAMATAN BERKENDARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp