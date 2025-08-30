Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mapolres Jaktim Jadi Sasaran Massa, Begini Kondisinya

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 15:20 WIB
Mapolres Jaktim Jadi Sasaran Massa, Begini Kondisinya - JPNN.COM
Kondisi Mapolres Jakarta Timur setelah diamuk massa, Sabtu (30/8). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Mapolres Metro Jakarta Timur yang berada di Jalan Matraman Raya, Jatinegara menjadi salah satu gedung yang menjadi sasaran amuk massa, Sabtu (30/8) dini hari.

Pantauan JPNN.com di lokasi, gedung itu dipasangi garis polisi di bagian depannya dan tidak terlihat ada aktivitas di dalam Polres Jakarta Timur itu.

Di bagian depan gerbangnya dipasangi garis polisi dan beberapa buah bambu dipasang melintang.

Baca Juga:

Terlihat Pos jaga di dekat gerbang rusak dan kacanya pecah serta dinding dipenuhi coretan.

Di halaman Polres Jakarta Timur kondisinya berantakan dan terdapat tiga unit mobil yang rusak serta hanya menyisakan kerangkanya saja.

Kondisi yang hampir sama terjadi di lobi Polres Jakarta Timur. Terdapat dua mobil yang hancur dan kacanya pecah berantakan.

Baca Juga:

Tidak ada aktivitas pelayanan masyarakat di kantor polisi itu dan pintu lobi tertutup rapat.

Salah seorang saksi bernama Nando mengatakan Polres Jakarta Timur dirusak massa pada Sabtu sekitar pukul 01.00 WIB.

Mapolres Metro Jakarta Timur yang berada di Jalan Matraman Raya, Jatinegara menjadi salah satu gedung yang menjadi sasaran amuk massa, Sabtu (30/8) dini hari.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Demo  Mapolres Jaktim diamuk demonstran  Mapolres Metro Jakarta Timur dibakar massa  kematian Affan Kurniawan  Ojol Affan Kurniawan  affan kurniawan 
BERITA DEMO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp