Marc Cucurella Sudah Siapkan Hadiah untuk Sang Pelatih Jika Spanyol Juara Piala Dunia

jpnn.com - Marc Cucurella membawa motivasi tambahan saat mengantar Spanyol menuju final Piala Dunia 2026.

Pemain anyar Real Madrid itu bahkan sudah menyiapkan sebuah nazar unik jika La Furia Roja berhasil menaklukkan Argentina dan mengangkat trofi juara dunia.

Spanyol dijadwalkan menghadapi Argentina pada partai puncak Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

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Menjelang laga tersebut, Cucurella mengaku siap mengabadikan sosok pelatih Luis de la Fuente di tubuhnya sebagai bentuk penghormatan jika misi Spanyol menjadi juara benar-benar terwujud.

"Kalau kami berhasil menjadi juara dunia, saya akan membuat tato bergambar wajah Luis de la Fuente," ujarnya.

Peran Cucurella memang tak tergantikan di sektor kiri pertahanan Spanyol. Pemain berusia 27 tahun itu selalu dipercaya tampil sejak menit pertama dan belum pernah digantikan dalam setiap pertandingan.

Kontribusinya ikut membawa La Roja kembali menembus final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak mengangkat trofi pada edisi 2010.

Kini, menarik dinantikan apakah Spanyol mampu membawa pulang trofi Piala Dunia 2026 sekaligus membuat Cucurella merealisasikan nazar uniknya tersebut.(ts/jpnn)



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