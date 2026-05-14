Marc Klok Angkat Suara saat Persib Bandung Diuji di Momen Penentuan

Kamis, 14 Mei 2026 – 15:31 WIB

jpnn.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok memastikan timnya tak ingin menyia-nyiakan dua pertandingan terakhir BRI Super League 2025/26.

Klok menegaskan Maung Bandung siap mengerahkan seluruh kemampuan demi mengamankan poin maksimal dalam upaya menuntaskan perburuan gelar juara musim ini.

Persib dijadwalkan melakoni partai berat di markas PSM Makassar Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026).

Setelah itu, skuad asuhan Bojan Hodak akan menutup musim dengan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5/2026).

Menariknya, perjalanan menuju Parepare bukan perkara sederhana. Setelah mendarat di Makassar, skuad Persib masih harus melanjutkan perjalanan darat selama beberapa jam untuk mencapai lokasi pertandingan.

"Saya tahu perjalanan ke Parepare cukup panjang. Mungkin kami akan lebih dahulu menetap di Makassar agar persiapan lebih optimal, tetapi memang seperti itulah situasinya."

"Namun, apa pun yang ada di depan kami, kami siap menghadapinya," tegas gelandang naturalisasi Timnas Indonesia itu.

Klok menyebut seluruh anggota tim memahami betul pentingnya dua pertandingan tersisa.