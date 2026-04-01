Marc Klok Beberkan Kunci Persib Bandung Agar Tak Terjebak di Markas Semen Padang

jpnn.com - Gelandang sekaligus kapten Persib Bandung Marc Klok menunjukkan kepercayaan diri tinggi menjelang bentrok menghadapi Semen Padang pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26.

Duel Semen Padang vs Persib dijadwalkan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026).

Klok memastikan dirinya berada dalam kondisi prima.

Bukan hanya secara individu, pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu juga menilai seluruh skuad Persibtelah mempersiapkan diri dengan matang, baik dari sisi fisik maupun mental.

Program latihan mandiri yang diberikan tim pelatih selama jeda Hari Raya Idulfitri 1447 H dinilai berperan besar menjaga kebugaran para pemain.

"Selama libur dipakai untuk porsi latihan tambahan. Intensitas latihan sangat keras dilakukan sendiri."

Saya merasa sangat fit sekarang dan bersemangat untuk sembilan pertandingan terakhir," ujar Klok.

Lebih lanjut, Klok menegaskan bahwa Persib tidak akan menganggap enteng Semen Padang.