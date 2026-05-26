Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Marc Klok Bongkar Arti Besar Bojan Hodak dalam Kariernya

Selasa, 26 Mei 2026 – 15:36 WIB
Marc Klok Bongkar Arti Besar Bojan Hodak dalam Kariernya - JPNN.COM
Kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Marc Klok tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah Bojan Hodak resmi meninggalkan kursi pelatih Persib Bandung.

Kapten Persib itu menjadi salah satu pemain yang paling merasakan kehilangan sosok pelatih asal Kroasia tersebut.

Bagi Klok, tiga musim bersama Hodak bukan sekadar perjalanan meraih trofi, tetapi juga masa yang penuh pelajaran berharga dalam kariernya sebagai pesepak bola.

Baca Juga:

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menyampaikan penghormatan khusus kepada sang pelatih.

Klok bahkan mengaku kesulitan mencari kata-kata yang tepat untuk menggambarkan arti penting Bojan Hodak dalam perjalanan profesionalnya.

"Sejujurnya saya sampai bingung harus memulai dari mana," tulis Klok.

Baca Juga:

Selama tiga tahun bekerja sama, Klok menyebut Hodak selalu menunjukkan karakter yang kuat dan tidak pernah berubah meski berada di bawah tekanan besar.

Menurutnya, Hodak adalah figur yang tetap teguh memegang prinsip, tanpa terpengaruh oleh kritik maupun sorotan dari luar.

Marc Klok tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah Bojan Hodak resmi meninggalkan kursi pelatih Persib Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bojan Hodak  Marc Klok  Persib  Persib Bandung  Pelatih Persib 
BERITA BOJAN HODAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp