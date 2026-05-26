Marc Klok Bongkar Arti Besar Bojan Hodak dalam Kariernya

Selasa, 26 Mei 2026 – 15:36 WIB

jpnn.com - Marc Klok tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah Bojan Hodak resmi meninggalkan kursi pelatih Persib Bandung.

Kapten Persib itu menjadi salah satu pemain yang paling merasakan kehilangan sosok pelatih asal Kroasia tersebut.

Bagi Klok, tiga musim bersama Hodak bukan sekadar perjalanan meraih trofi, tetapi juga masa yang penuh pelajaran berharga dalam kariernya sebagai pesepak bola.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menyampaikan penghormatan khusus kepada sang pelatih.

Klok bahkan mengaku kesulitan mencari kata-kata yang tepat untuk menggambarkan arti penting Bojan Hodak dalam perjalanan profesionalnya.

"Sejujurnya saya sampai bingung harus memulai dari mana," tulis Klok.

Selama tiga tahun bekerja sama, Klok menyebut Hodak selalu menunjukkan karakter yang kuat dan tidak pernah berubah meski berada di bawah tekanan besar.

Menurutnya, Hodak adalah figur yang tetap teguh memegang prinsip, tanpa terpengaruh oleh kritik maupun sorotan dari luar.