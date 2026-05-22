Download Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Marc Klok Bongkar Bahaya Terbesar Persib Menjelang Lawan Persijap

Jumat, 22 Mei 2026 – 13:18 WIB
Marc Klok soal Persib vs Persijap. Foto: ileague

jpnn.com - Persijap Jepara menjadi rintangan terakhir yang harus dilewati Persib Bandung untuk mengunci gelar juara BRI Super League 2025/26.

Duel penentuan Persib vs Persijap akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Maung Bandung saat ini masih memimpin klasemen sementara Super League dengan koleksi 78 poin, unggul dua angka dari pesaing terdekatnya, yakni Borneo FC yang duduk di posisi kedua.

Dengan hanya satu pertandingan tersisa, Persib hanya membutuhkan tambahan satu poin untuk memastikan trofi tetap berada di Kota Kembang atau mencetak hattrick juara Liga Indonesia secara beruntun.

Meski berada dalam situasi cukup menguntungkan, kapten Persib Marc Klok menegaskan timnya tidak ingin terjebak dalam rasa percaya diri berlebihan.

Menurutnya, situasi saat ini justru menuntut kewaspadaan tinggi karena satu kesalahan bisa membuat peluang juara yang sudah di depan mata lenyap begitu saja.

"Kami semua tahu situasinya dan tidak ada ruang untuk menjadi terlalu percaya diri, tidak ada ruang untuk menjadi sombong atau apa pun."

"Bagi kami, yang terpenting ialah menang, tidak peduli siapa lawannya, apakah itu Persija, Borneo FC, atau Persijap. Kami hanya harus menang," tegas pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.

