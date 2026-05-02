Marc Klok Buka Suara soal Tuduhan Rasis, Ungkap Kronologi Sebenarnya

jpnn.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok memberikan klarifikasi terkait tuduhan rasisme yang menyeret namanya dalam laga kontra Bhayangkara FC pada pekan ke-30 BRI Super League.

Klok menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindakan seperti yang dituduhkan.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menyebut kabar yang beredar telah merugikan reputasi pribadinya karena informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya menolak dengan tegas semua tuduhan rasis yang diarahkan kepada saya. Itu tidak pernah terjadi dan sangat merugikan nama baik saya," tegasnya.

Klok juga menegaskan bahwa selama berkarier sebagai pesepak bola profesional, dia selalu menjunjung tinggi nilai sportivitas dan rasa saling menghormati.

Mantan penggawa PSM Makassar itu menambahkan bahwa dirinya telah lama berinteraksi dengan pemain dari berbagai latar belakang tanpa pernah memiliki masalah terkait rasisme.

"Sejak awal karier, saya selalu mengedepankan rasa hormat, profesionalisme, dan sikap anti-diskriminasi dalam setiap kesempatan," lanjutnya.

Klok juga menyebut telah melakukan komunikasi dengan pihak Bhayangkara FC untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Menurutnya, percakapan berlangsung dengan baik dan terbuka.