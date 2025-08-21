Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Marc Klok Kembali Dipanggil Timnas Indonesia, Siap Bersaing di Lini Tengah

Kamis, 21 Agustus 2025 – 00:10 WIB
Pemain asal klub Persib Bandung, Marc Klok saat membela Timnas Indonesia. Foto: Instagram/marcklok

jpnn.com, JAKARTA - Pemain asal klub Persib Bandung, Marc Klok mendapatkan kesempatan kembali membela Timnas Indonesia pada laga persahabatan.

Pemain kelahiran 20 April 1993 itu diberikan kepercayaan oleh Patrick Kluivert setelah terakhir bermain di era pelatih Shin Tae-yong.

Kepastian Marc Klok dipanggil membela Timnas disampaikan melalui pengumuman resmi dari Persib Bandung pada Rabu (20/8).

“Dua pemain Persib, Beckham Putra Nugraha dan Marc Anthony Klok mendapatkan panggilan PSSI untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia yang akan memainkan dua pertandingan persahabatan di jeda internasional pada awal September 2025 mendatang,” pengumuman resmi Persib Bandung.

Mantan penggawa PSM Makassar itu bakal bersaing dengan Thom Haye dan Joey Pelupessy untuk memperebutkan satu tempat di posisi gelandang Timnas Indonesia.

Marc Klok punya curriculum vitae yang lumayan bagus dengan mencetak 4 gol dari 21 laga bersama Timnas Indonesia.

Tidak hanya itu, suami dari Cacharel Day itu musim lalu mampu mencetak 7 assist dan mengemas 1 gol dari 28 kali penampilan di Persib Bandung.

Penampilan konsisten Marc Klok juga mengantarkan tim berjuluk Maung Bandung tersebut menjadi juara back to back di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

TAGS   Marc Klok  Timnas Indonesia  Indonesia  Patrick Kluivert  Persib 
