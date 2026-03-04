Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Marc Klok Minta Persib Bandung Tak Ulangi Kesalahan

Rabu, 04 Maret 2026 – 20:33 WIB
Kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Hasil imbang melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 BRI Super League memang menyisakan kekecewaan bagi Persib Bandung.

Namun, Marc Klok menegaskan Persib tak punya waktu untuk menyesali hasil dan harus segera menatap pertandingan penting selanjutnya.

Duel Persebaya vs Persib di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (2/3/2026), berakhir sama kuat 2-2.

Persib sempat membalikkan keadaan dan berada di atas angin, tetapi kemenangan yang sudah di depan mata akhirnya buyar.

Meski demikian, Klok menyebut performa tim sebenarnya sudah cukup untuk membawa pulang tiga poin dari Surabaya.

"Saya pikir kami kehilangan dua poin. Sangat tidak beruntung, tidak senang."

"Semua pemain tidak senang. Seharusnya menang," tegas Klok.

Alih-alih terus meratapi hasil tersebut, pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu mengajak rekan-rekannya segera menata fokus.

Marc Klok tak puas dengan hasil Persib di laga tandang. Dua poin hilang, fokus kini diarahkan ke pertandingan penentuan.

