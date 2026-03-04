Marc Klok Minta Persib Bandung Tak Ulangi Kesalahan

jpnn.com - Hasil imbang melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 BRI Super League memang menyisakan kekecewaan bagi Persib Bandung.

Namun, Marc Klok menegaskan Persib tak punya waktu untuk menyesali hasil dan harus segera menatap pertandingan penting selanjutnya.

Duel Persebaya vs Persib di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (2/3/2026), berakhir sama kuat 2-2.

Persib sempat membalikkan keadaan dan berada di atas angin, tetapi kemenangan yang sudah di depan mata akhirnya buyar.

Meski demikian, Klok menyebut performa tim sebenarnya sudah cukup untuk membawa pulang tiga poin dari Surabaya.

"Saya pikir kami kehilangan dua poin. Sangat tidak beruntung, tidak senang."

"Semua pemain tidak senang. Seharusnya menang," tegas Klok.

Alih-alih terus meratapi hasil tersebut, pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu mengajak rekan-rekannya segera menata fokus.