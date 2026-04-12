JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Marc Klok Panaskan Duel Persib Bandung vs Bali United, Bukan Sekadar Tiga Poin

Minggu, 12 April 2026 – 05:24 WIB
Kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: Persib.

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok menatap serius bentrokan menghadapi Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, duel Persib vs Bali United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4/2026).

Klok menilai pertandingan melawan tim berjuluk Serdadu Tridatu tidak pernah berjalan mudah.

Bali United selalu mampu memberikan perlawanan sengit, Baik saat bermain di kandang maupun tandang.

Meski demikian, pemain bernomor punggung 23 itu tetap optimtis Persib mampu mengamankan tiga poin.

"Kami paham betul Bali United selalu menyulitkan, entah saat kami bermain di rumah sendiri atau tandang."

"Namun, dalam beberapa laga terakhir, kami mampu meraih hasil yang cukup baik," ucap kapten Persib tersebut.

Lebih jauh, Klok menegaskan bahwa motivasi skuad Maung Bandung tengah berada di level tertinggi. 

