Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Marc Klok Pasang Badan, Persib Bandung Siap Guncang Singgasana Borneo FC

Jumat, 05 Desember 2025 – 06:48 WIB
Marc Klok Pasang Badan, Persib Bandung Siap Guncang Singgasana Borneo FC - JPNN.COM
Gelandang sekaligus kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bertekad menjaga momentum positif saat menjamu Borneo FC pada laga tunda pekan keempat BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persib vs Borneo FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam WIB.

Persib Siap Tempur di Tengah Jadwal Padat

Jadwal padat yang menghampiri Maung Bandung tak dijadikan sebagai alasan untuk menurunkan performa di atas lapangan.

Baca Juga:

Selain empat pertandingan di kompetisi domestik, Persib juga dijadwalkan melakoni laga penting di AFC Champions League Two menghadapi Bangkok United pada 10 Desember 2025.

Situasi tersebut menuntut kesiapan fisik dan mental seluruh pemain.

Maung Bandung Berburu Hasil Maksimal

Gelandang Persib Marc Klok menegaskan timnya berada dalam kondisi motivasi tinggi meski harus berlaga dalam ritme padat.

Baca Juga:

Menurutnya, atmosfer positif di dalam tim menjadi modal utama untuk menghadapi setiap pertandingan yang datang beruntun.

"Memang melelahkan, tetapi kami menikmati situasi ini. Tim sedang berada di jalur yang benar."

Persib Bandung bertekad menjaga momentum positif saat menjamu Borneo FC pada laga tunda pekan keempat BRI Super League 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Marc Klok  Borneo FC  Persib  Persib vs Borneo FC  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp