Marc Klok Ungkap Ancaman Bali United, Banyak Kreasi di Lini Depan

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi ujian yang sulit saat menghadapi Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) malam.

Bali United datang ke Bandung dengan persiapan yang matang dan juga mental yang baik setelah sebelumnya meraih kemenangan besar 6-1 atas PSBS Biak.

Gelandang Persib Marc Klok mengatakan bahwa Bali United tim tangguh dengan lini depan yang berbahaya.

Dia mengamati, kekuatan tim asuhan Johnny Jansen itu ada pada lini serang yang kreatif, sehingga bisa menjebol gawang lawan.

Maka dari itu, ia dan rekan-rekannya mewaspadai kekuatan yang sudah timnya petakan jelang pertandingan.

"Kami lihat di pertandingan terakhir mereka (Bali United), lini depan sangat efektif dengan peluang yang mereka miliki, banyak kreasi serangan. Jadi kami harus waspada akan hal itu," kata Klok.

Klok menuturkan, timnya juga punya kekuatan yang bisa jadi ancaman bagi lawan. Persiapan yang matang sudah dilakukan pasukan Bojan Hodak, beberapa hari sebelum pertandingan.

Seluruh pemain siap, kecuali Julio Cesar yang absen dikarenakan akumulasi kartu kuning. Selain itu, pertandingan yang dimainkan di kandang jadi nilai tambah keoptimisan Klok bisa meraih tiga poin pada laga malam ini.