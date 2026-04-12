Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Marc Klok Ungkap Ancaman Bali United, Banyak Kreasi di Lini Depan

Minggu, 12 April 2026 – 14:27 WIB
Marc Klok menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi ujian yang sulit saat menghadapi Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) malam.

Bali United datang ke Bandung dengan persiapan yang matang dan juga mental yang baik setelah sebelumnya meraih kemenangan besar 6-1 atas PSBS Biak.

Gelandang Persib Marc Klok mengatakan bahwa Bali United tim tangguh dengan lini depan yang berbahaya.

Dia mengamati, kekuatan tim asuhan Johnny Jansen itu ada pada lini serang yang kreatif, sehingga bisa menjebol gawang lawan.

Maka dari itu, ia dan rekan-rekannya mewaspadai kekuatan yang sudah timnya petakan jelang pertandingan.

"Kami lihat di pertandingan terakhir mereka (Bali United), lini depan sangat efektif dengan peluang yang mereka miliki, banyak kreasi serangan. Jadi kami harus waspada akan hal itu," kata Klok.

Klok menuturkan, timnya juga punya kekuatan yang bisa jadi ancaman bagi lawan. Persiapan yang matang sudah dilakukan pasukan Bojan Hodak, beberapa hari sebelum pertandingan.

Seluruh pemain siap, kecuali Julio Cesar yang absen dikarenakan akumulasi kartu kuning. Selain itu, pertandingan yang dimainkan di kandang jadi nilai tambah keoptimisan Klok bisa meraih tiga poin pada laga malam ini.

Gelandang Persib, Marc Klok, memetakan kekuatan Bali United, yang bisa jadi ancaman bagi timnya saat menjamu di Stadion GBLA, malam ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Marc Klok  Persib vs Bali United  Bali United  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp