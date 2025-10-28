Marc Klok Ungkap Hal yang Tak Terlihat di Lapangan Saat Persib Bungkam Persis

Selasa, 28 Oktober 2025 – 03:30 WIB

jpnn.com - Persib Bandung kembali menunjukkan mental juara saat menaklukkan Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persib vs Persis di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam WIB, berakhir dengan skor 2-0.

Gol-gol kemenangan Maung Bandung lahir melalui aksi Luciano Guaycochea pada menit ke-12 dan Uilliam Barros (49').

Sesuatu di Balik Lapangan

Gelandang sekaligus kapten Persib Marc Klok menilai kemenangan kali ini bukan semata hasil dari strategi pelatih atau permainan individu, melainkan buah dari kebersamaan yang makin kuat di ruang ganti.

Pemain bernomor punggung 23 itu menegaskan bahwa seluruh pemain kini memiliki satu misi yang sama, yakni menjaga Persib tetap berada di jalur kemenangan.

"Saya sangat bangga dengan performa tim. Semua pemain bekerja keras, semua berjuang untuk hasil ini."

"Kami kembali meraih kemenangan, dan itu bukti dari kerja sama yang solid," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.

Apresiasi Dukungan Bobotoh

Lebih lanjut, Klok menyoroti dukungan luar biasa Bobotoh yang kembali memadati GBLA.