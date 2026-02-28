Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Marc Marquez Banyak Kesalahan, Hasilnya di Luar Perkiraan

Sabtu, 28 Februari 2026 – 08:58 WIB
Marc Marquez Banyak Kesalahan, Hasilnya di Luar Perkiraan - JPNN.COM
Marc Marquez di Buriram, Jumat (27/2). Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - BURIRAM - Kampanye Marc Marquez mempertahankan gelar juara dunia MotoGP tak berjalan terlalu mulus.

Marc Marquez mengalami kesulitan, melakukan banyak kesalahan saat Practice MotoGP Thailand 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Jumat (27/2).

Si petahana kerepotan mengendalikan Desmosedici GP26.

Pembalap berusia 33 tahun itu tak bisa mengeluarkan kecepatan terbaik motornya selama sebagian besar sesi practice.

Motogp News melaporkan, pihak Ducati di garasi sempat menunjukkan tanda sudah rela dua pembalap utama mereka (Marc dan Francesco Bagnaia) tak masuk 10 Besar -syarat lulus langsung ke kualifikasi utama.

Namun, di ujung practice, Marc mendadak gemilang, menempatkan dirinya hanya di bawah pemimpin practice; Marco Bezzecchi (Aprilia).

Sementara itu, Pecco Bagnaia gagal menembus Top 10 dan harus melakoni kualifikasi 1.

"Marquez tampak tidak nyaman di atas Ducati-nya selama latihan di Buriram pada hari Jumat, karena juara tujuh kali itu harus menyesuaikan gaya berkendaranya. Karena masih merasakan efek dari cedera bahu yang dideritanya pada bulan Oktober, Marquez menggunakan paket aerodinamis depan Ducati 2024," kupasan awak Motogp News.

Marc Marquez kesulitan menghentikan motornya, karena motornya banyak tergelincir saat Practice MotoGP Thailand.

TAGS   Marc Marquez  MotoGP Thailand  MotoGP  Marco Bezzecchi  Ducati 
