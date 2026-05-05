JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Marc Marquez Belum Mengungkap Kebenaran, Cek Jadwal MotoGP Prancis

Selasa, 05 Mei 2026 – 08:45 WIB
Marc Marquez bersama sejumlah orang terdekatnya. Foto: Jorge Guerrero/AFP

jpnn.com - LE MANS - Seri ke-5 MotoGP 2026, yakni MotoGP Prancis hadir di Le Mans akhir pekan ini.

Menjelang seri Le Mans tersebut, mantan pembalap MotoGP yang sekarang menekuni karier sebagai pakar dan analis MotoGP Tom Luthi meminta Marc Marquez mengungkap kebenaran soal kondisi fisik.

Luthi menduga Marc menyimpan atau merahasiakan keterbatasan fisiknya saat ini.

"Saya rasa Marc Marquez tidak mengatakan seluruh kebenaran," tutur Luthi di Motorsport Magazine.

Marc terjatuh saat tikungan ke kanan pada grand prix MotoGP Spanyol di Jerez.

Luthi mengatakan, dia tidak percaya bahwa cedera bahu yang didapat Marc di Indonesia tahun lalu cukup serius untuk mencegahnya berkompetisi.

"Tampaknya dia tidak mengalami masalah serius dengan bahunya; jika tidak, dia tidak akan bisa melaju secepat itu di tengah hujan, misalnya, dan dia juga tidak akan memiliki kemampuan seperti yang dia tunjukkan saat sprint (MotoGP Spanyol). Dia benar-benar cepat saat itu dan memenangi balapan," katanya.

Menurut Luthi, ada hal yang lebih buruk soal Marc yang tak terungkap ke publik.

Finis posisi berapa Marc Marquez pada sprint dan grand prix MotoGP Prancis akhir pekan ini?

