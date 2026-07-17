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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Marc Marquez Bikin Ramalan soal Motor Baru MotoGP 2027

Jumat, 17 Juli 2026 – 06:52 WIB
Marc Marquez Bikin Ramalan soal Motor Baru MotoGP 2027 - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - Marc Marquez memiliki pandangan berbeda mengenai regulasi baru MotoGP 2027.

Mulai 2027, seluruh tim akan menggunakan motor dengan kapasitas mesin lebih kecil, yakni 850cc.

Bersamaan dengan itu, perangkat ride height device dihapus dan ruang pengembangan aerodinamika dipersempit sebagai bagian dari regulasi baru.

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Di tengah anggapan bahwa motor 850cc akan kehilangan kecepatan, Marquez justru meyakini performanya tetap bisa kompetitif.

Pembalap Ducati itu menilai tidak semua sirkuit akan terdampak secara signifikan oleh perubahan regulasi tersebut.

Menurutnya, Sachsenring menjadi salah satu lintasan yang masih memungkinkan motor generasi baru mencatatkan waktu putaran sangat cepat. Marquez bahkan yakin rekor lap di sirkuit tersebut belum tentu bertahan lama.

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"Saya tahu Di Giannantonio pernah mencatatkan putaran luar biasa saat sesi practice tahun lalu."

"Saya memang ingin tetap menjadi pemegang rekor di Sachsenring, tetapi saya percaya motor 850cc masih mampu menembus waktu 1 menit 18 detik," jelasnya.

Marc Marquez memiliki pandangan berbeda mengenai regulasi baru MotoGP 2027. Bagaimana prediksinya?

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TAGS   Marquez  Marc Marquez  MotoGP  MotoGP 2027  Ducati 
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