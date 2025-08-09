Marc Marquez Bisa Jadi Juara Dunia 2025 di MotoGP Indonesia

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 10:07 WIB

jpnn.com - MARC Marquez bisa meraih gelar Juara Dunia MotoGP 2025 jauh lebih cepat dari yang mungkin diperkirakan.

Ada perhitungan yang menyebut Marc Marquez bisa memastikan gelar juara dunia di Sirkuit Misano, arena MotoGP San Marino (seri ke-16, 14 September).

Namun, yang paling realistis, Marc Marquez bisa berpesta di MotoGP Indonesia (seri ke-18, 5 Oktober).

Data GPOne menunjukkan betapa mendominasinya Marc Marquez hingga seri ke-12 (MotoGP Ceko).

Total 381 poin setelah setengah musim merupakan angka tinggi dalam sejarah.

Saingan terdekatnya di klasemen MotoGP 2025, saudaranya sendiri, Alex Marquez, berjarak 120 poin.

Dengan total 37 poin maksimal yang tersedia setiap seri (12 poin pemenang sprint dan 25 poin pemenang grandprix/race), Marc selalu memiliki rata-rata yang baik.

GPOne menyebut meraih rata-rata 31,75 poin per GP.