Marc Marquez Bisa Samai Rekor Valentino Rossi, Akankah Takdir Juara Ditentukan di Motegi?

Kamis, 25 September 2025 – 13:09 WIB

jpnn.com - MotoGP 2025 memasuki babak krusial akhir pekan ini. Seri ke-17 yang berlangsung di Sirkuit Motegi, Jepang, menjadi momen spesial bagi Marc Marquez.

Pembalap Ducati Lenovo itu berpeluang mengakhiri penantian panjangnya untuk kembali meraih gelar Juara Dunia.

Sejak terakhir kali mengangkat trofi pada 2019 bersama Honda, perjalanan Marquez tidaklah mudah.

Cedera serius yang memaksanya naik meja operasi berulang kali, pergantian tim, hingga pasang surut performa menjadi bagian dari kisah panjangnya

Setelah lebih dari 2.100 hari, The Baby Alien kini berada di ujung jalan untuk kembali ke takhta.

Marquez saat ini kokoh di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 512 poin, unggul 182 angka dengan adiknya, Alex Marquez (Gresini Racing).

Tambahan tiga poin saja sudah cukup untuk memastikan gelar ketujuhnya di kelas premier, sekaligus menyamai catatan legenda Valentino Rossi dengan total sembilan trofi Juara Dunia di semua kelas.

Rangkaian balapan MotoGP Jepang 2025 sendiri akan dimulai pada Jumat (26/9/2025) dengan sesi latihan bebas.