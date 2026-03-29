JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Marc Marquez Cuma Dihukum 1 Kali Long Lap, Bukan 2, Coba Anda Lihat

Minggu, 29 Maret 2026 – 07:39 WIB
Marc Marquez (93) dan Fabio Di Giannantonio. Foto: Evaristo Sa/AFP

jpnn.com - TEXAS - Keputusan steward memberikan hukuman penalti satu long lap di Race MotoGP Amerika Serikat, Senin (30/3) dini hari WIB kepada Marc Marquez memicu kontroversi.

Satu kali long lap penalty di race atau grand prix MotoGP Amerika itu didapat Marc Marquez lantaran dianggap memicu kecelakaan pada sprint, Minggu (29/3) dini hari WIB.

Marc dianggap membuat kesalahan, nekat menyalip, terjatuh, sehingga membuat Fabio Di Giannantonuo pun ikut terjatuh.

Kontroversi muncul di media sosial. Banyak fan MotoGP menilai Marc Marquez seharusnya mendapat hukuman lebih dari itu. Dua kali long lap penalty, bukan cuma satu.

Long lap penalty adalah hukuman yang mengharuskan pembalap wajib melewati jalur khusus -di luar tikungan pada lintasan, yang membuat pembalap kehilangan waktu sekitar 2-3 detik.

Banyak fan -yang mendadak menjadi analisis, menilai aksi Marc Marquez merusak balapan Diggia.

Lihat detik-detik kecelakaan yang melibatkan Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio pada Sprint MotoGP Amerika.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

