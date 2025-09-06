Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Marc Marquez Dapat Durian Runtuh di Sprint MotoGP Catalunya

Sabtu, 06 September 2025 – 20:47 WIB
Marc Marquez Dapat Durian Runtuh di Sprint MotoGP Catalunya - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: motogp

jpnn.com - BARCELONA – Pemimpin klasemen MotoGP Marc Marquez memenangi sprint 12 lap di MotGP Catalunya secara tak terduga.

Marc yang start dari posisi ketiga, awalnya bersaing ketat dengan Fabio Quartararo dan Pedro Acosta untuk menempati posisi kedua.

Sementara itu, di depan, Alex Marquez melaju sendirian.

Baca Juga:

Marc Marquez memenangi persaingan melawan Quartararo dan berada di posisi kedua. Quartaro di posisi ketiga, sedangkan Acosta malah melorot hingga harus bersaing dengan Brad Binder dan Enea Bastianini untuk posisi ke-5.

Di posisi ke-4 ada Fabio Di Giannantonio.

Petaka datang buat Alex yang sebenarnya sedang nyaman di depan.

Baca Juga:

Alex tumbang di Turn 10 saat sprint tersisa tiga lap lagi

Marc Marquez bagai mendapat durian runtuh. Marc memimpin sprint, Quartararo cukup berjarak di posisi kedua, dan Di Giannantonio di urutan ketiga.

Lihat hasil lengkap sprint MotoGP Catalunya 2025 di sini. Banyak yang jatuh. Kasihan..

TAGS   Marc Marquez  MotoGP Catalunya  sprint motogp catalunya  MotoGP 
