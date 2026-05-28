Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Marc Marquez Dapat Izin Ikut FP1 MotoGP Italia, Cek Jadwal

Kamis, 28 Mei 2026 – 20:40 WIB
Marc Marquez Dapat Izin Ikut FP1 MotoGP Italia, Cek Jadwal - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: resources.motogp.pulselive

jpnn.com - TUSCANY - Marc Marquez mendapat lampu hijau dari pihak MotoGP untuk mengikuti FP1 MotoGP Italia di Autodromo Internazionale del Mugello, Tuscany, Jumat (29/5) sore WIB.

"Dia diizinkan untuk berpartisipasi dalam FP1, pemeriksaan medis terakhir dijadwalkan pada Jumat pagi," bunyi pernyataan pihak MotoGP.

Marc telah melakukan perjalanan ke Mugello setelah cedera.

Baca Juga:

"Setelah sesi latihan pertama itu, pembalap bernomor 93 itu akan menjalani pemeriksaan lain untuk menentukan kebugaran apakah pantas berpartisipasi dalam seluruh aksi akhir pekan."

Baca Juga:

Marc mengalami kecelakaan di Sprint MotoGP Prancis yang membuat dia patah tulang kecil di kakinya. (mgp/jpnn)

MotoGP Italia 2026
Jumat (29/5)
15.45-16.30 WIB: Free Practice 1
20.00-21.00 WIB: Practice
Sabtu (30/5)
15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 11 Laps
Minggu (31/5)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix 23 Laps

Apa yang bisa Marc Marquez lakukan di MotoGP Italia 2026? Cek dulu jadwalnya di sini, ya...

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  MotoGP Italia  MotoGP  MotoGP 2026 
BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp