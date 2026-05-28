Marc Marquez Dapat Izin Ikut FP1 MotoGP Italia, Cek Jadwal

Kamis, 28 Mei 2026 – 20:40 WIB

jpnn.com - TUSCANY - Marc Marquez mendapat lampu hijau dari pihak MotoGP untuk mengikuti FP1 MotoGP Italia di Autodromo Internazionale del Mugello, Tuscany, Jumat (29/5) sore WIB.

"Dia diizinkan untuk berpartisipasi dalam FP1, pemeriksaan medis terakhir dijadwalkan pada Jumat pagi," bunyi pernyataan pihak MotoGP.

Marc telah melakukan perjalanan ke Mugello setelah cedera.

"Setelah sesi latihan pertama itu, pembalap bernomor 93 itu akan menjalani pemeriksaan lain untuk menentukan kebugaran apakah pantas berpartisipasi dalam seluruh aksi akhir pekan."

Marc mengalami kecelakaan di Sprint MotoGP Prancis yang membuat dia patah tulang kecil di kakinya. (mgp/jpnn)

MotoGP Italia 2026

Jumat (29/5)

15.45-16.30 WIB: Free Practice 1

20.00-21.00 WIB: Practice

Sabtu (30/5)

15.10-15.40 WIB: Free Practice 2

15.50-16.05 WIB: Qualifying 1

16.15-16.30 WIB: Qualifying 2

20.00 WIB: Sprint 11 Laps

Minggu (31/5)

14.40-14.50 WIB: Warm Up

19.00 WIB: Grand Prix 23 Laps