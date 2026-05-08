Marc Marquez Gagal Masuk Top 10 Practice MotoGP Prancis, Indonesia Disebut

jpnn.com - LE MANS – Publik tuan rumah berdiri dan bertepuk tangan setelah pembalap Prancis Johann Zarco memastikan lulus ke kualifikasi utama MotoGP Prancis sebagai pemimpin practice, di Le Mans, Jumat (8/5) malam WIB.

Zarco memimpin daftar sepuluh pembalap terbaik pada practice dan berhak mengantongi akses langsung ke kualifikasi utama (Q2).

Pembalap di luar Top 10 practice harus berjibaku terlebih dahulu di kualifikasi 1 (Q1). Dua terbaik di Q1 lalu berhak naik ke Q2, dan otomatis sudah mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12 pada sprint dan grand prix.

Tak ada nama si juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez dalam daftar Top 10 practice.

Itu artinya Marc harus melakoni Q1, bersaing dan berharap menjadi Top 2 pada kualifikasi awal tersebut.

Drama menyelimuti kegagalan Marc mendapat akses langsung ke Q2.

Pada ujung practice, saat time attack terakhir, Marc punya peluang menempatkan catatan waktunya di 10 Besar.

Namun, sekitar setengah jalan time attack, Marc harus gigit jari melihat bendera kuning berkibar lantaran rekan satu timnya, yakni Pecco Bagnaia kecelakaan di Turn 6.