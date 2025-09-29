Marc Marquez Jadi Juara Dunia, Apa Serunya MotoGP Indonesia?

jpnn.com - DEPOK – Si pemimpin klasemen MotoGP 2025 Marc Marquez telah memastikan gelar juara dunia musim ini di saat balapan masih menyisakan lima seri.

Lima seri yang tersisa, yakni di Indonesia (akhir pekan ini), Australia, Malaysia, Portugal, dan Valencia.

Kini, selain Marc yang mungkin pengin memecahkan atau mempertajam berbagai rekor, para pembalap lainnya akan mencoba memperbaiki peringkat.

Dengan 185 poin maksimal yang diperebutkan di lima seri tersisa -yang datang dari 12 x 5 sprint dan 25 x 5 grand prix, maka tinggal enam pembalap yang masih mungkin finis di posisi kedua klasemen akhir.

Poin Sprint: 12 (untuk peraih emas), 9 (perak), 7 (perunggu), lalu 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-9.

Poin Race: 25 (untuk juara), 20 (podium kedua), 16 (podium ketiga), lalu 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-15.

Mereka ialah Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, dan Fabio Di Giannantonio.