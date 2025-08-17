Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Marc Marquez Juara MotoGP Austria 2025, Sejarah Tercipta!

Minggu, 17 Agustus 2025 – 21:11 WIB
Marc Marquez Juara MotoGP Austria 2025, Sejarah Tercipta!
Marc Marquez. Foto: Michal Cizek/AFP

jpnn.com - Marc Marquez merebut kemenangan pada balapan utama MotoGP Austria 2025, yang berlangsung di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (17/8/2025).

Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Fermin Aldeguer dan Marco Bezzecchi setelah 28 putaran yang penuh aksi.

Marquez memulai balapan dari posisi keempat. Adapun barisan depan diisi Marco Bezzecchi, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia.

Bezzecchi berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak lap pertama, diikuti Bagnaia dan Marquez.

Seiring jalannya balapan, Marquez naik ke posisi kedua dan mulai menekan Bezzecchi. Pertarungan sengit berlangsung hingga separuh balapan.

Marquez berhasil menyalip Bezzecchi pada tikungan 4 lap ke-19, tetapi Bezzecchi kembali mengambil alih posisinya di tikungan ke-6.

Memasuki lap ke-20, Marquez kembali memimpin balapan. Posisi kedua Bezzecchi kemudian direbut Fermin Aldeguer, sehingga Marquez kian nyaman di urutan terdepan.

Ini menjadi kemenangan pertama Marquez di Spielberg, sekaligus enam kemenangan beruntun di MotoGP 2025.

Marc Marquez merebut kemenangan pada balapan utama MotoGP Austria 2025, yang berlangsung di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (17/8/2025).

TAGS   Marc Marquez  Marquez  MotoGP Austria 2025  MotoGP 2025 
