JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Marc Marquez Juara Sprint MotoGP Hungaria, 3 Pembalap Jadi Korban

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 20:46 WIB
Marc Marquez (93) di Balaton Park. Foto: Attila Kisbenedek/AFP

jpnn.com - BALATON – Marc Marquez tak menemui pesaing pada Sprint MotoGP Hungaria di Balaton Park Circuit, Balaton, Sabtu (23/8) malam WIB.

Start dari posisi pertama, Marc melaju sendirian, membalap dengan nyaman hingga finis pertama.

Posisi kedua dan ketiga juga sudah terlihat di setengah jalannya sprint, yakni duo pembalap VR46 Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli.

Tiga pembalap menjadi korban sprint, yakni Fabio Quartararo, Enea Bastianini, dan Johann Zarco.

Ketiga rider tersebut tak sampai empat tikungan lap 1 sudah selesai.

Quartararo menjadi sorotan lantaran memicu kekacauan di tikungan 1, sampai menabrak Bastianini.

Sementara itu, Bastianini dan Zarco terlibat kontak di tikungan berikutnya.

"Saya sangat bahagia. Setelah cedera, ini hasil yang baik buat saya, dan tentu saja buat tim. Ini Sabtu yang baik buat saya dan tim," tutur Franco Morbidelli kepada awak MotoGP seusai sprint.

