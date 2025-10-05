Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Marc Marquez Kecelakaan Besar, Nyaris Dilindas Marco Bezzecchi

Minggu, 05 Oktober 2025 – 14:19 WIB
Marc Marquez Kecelakaan Besar, Nyaris Dilindas Marco Bezzecchi - JPNN.COM
MotoGP Indonesia 2025. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Kecelakaan besar terjadi tak lama setelah start Grand Prix MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Minggu (5/10) sore.

Marco Bezzecchi menabrak Marc Marquez di Turn 7.

Bezzecchi tampak berusaha keras untuk menghindari tabrakan di tikungan ke kanan itu.

Baca Juga:

Marc Marquez tampak agak lambat, dan meninggalkan bagian belakang motornya untuk dihantam roda depan Bezzecchi.

Motor Bezzecchi nyaris melindas kaki Marc Marquez.

Namun, setelah kedua pembalap tersebut berusaha mencari 'kesadaran' akhirnya mereka berdiri dan mencari satu sudut untuk (terlihat) saling menanyakan kondisi dan bersalaman.

Baca Juga:

Kini balapan utama di Mandalika memasuki lap ke-8 dari 27.

Fermin Aldeguer memimpin, diikuti Pedro Acosta dan Luca Marini.

Kecelakaan besar terjadi di Lap 1 Grand Prix MotoGP Indonesia. Marc Marquez dan Marco Bezzecchi out.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  Marco Bezzecchi  MotoGP Indonesia  MotoGP 
BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp