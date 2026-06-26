Marc Marquez Kecelakaan di FP1 MotoGP Belanda 2026
jpnn.com - ASSEN – Juara bertahan MotoGP Marc Marquez kecelakaan saat melakoni Free Practice atau FP1 MotoGP Belanda di Circuit Assen, Jumat (26/6) sore WIB.
Marc tumbang saat latihan tersisa 18 menit dari 45 menit.
Saat itu Marc sedang berada di urutan ke-6 latihan, berjarak 0,446 detik dari pemimpin latihan ketika itu, yakni Marco Bezzecchi (satu menit 32,311 detik).
Marc terlihat gagal mengendalikan motornya saat tikungan ke kanan di final chicane.
Kakak dari Alex Marquez itu terlihat tak mengalami cedera dan kembali ke pit setelah motornya sempat lama di belakang pembatas. Marc lalu kembali ke lintasan dengan motor kedua.
Pada akhir sesi FP1, Marc Marquez harus puas melihat catatan waktunya hanya Terbaik 10. Marco Bezzecchi mencatatkan waktu paling tajam, Francesco Bagnaia kedua, dan Joreg Martin urutan ketiga. (lsv/jpnn)
Hasil FP1 MotoGP Belanda
Pos Rider Nat Team Time/Diff
1. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'32.311s
2. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.098s
3. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.144s
4. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.160s
5. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.164s
6. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.205s
7. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.240s
8. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.347s
9. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.356s
10. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.446s
11. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.454s
12. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) +0.539s
13. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.639s
14. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.670s
15. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.765s
16. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.790s
17. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.823s
18. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.956s
19. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.957s
20. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.985s
21. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.204s
22. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.688s
23. Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +2.350s
data: crash
Jadwal MotoGP Belanda 2026
Jumat (26/6)
Free Practice 1 (Marco Bezzecchi)
20.00-21.00 WIB: Practice
Sabtu (27/6)
15.10-15-40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 13 Laps
Minggu (28/6)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix/Race 26 Laps