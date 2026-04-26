JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Marc Marquez Melindas Rumput, Kenapa Tak Mendapat Penalti?

Minggu, 26 April 2026 – 08:33 WIB
Marc Marquez kecelakaan dan menang di Sprint MotoGP Spanyol 2026. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - JEREZ - Marc Marquez memenangi Sprint MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Sabtu (25/4) malam WIB dengan dramatis dan kontroversial.

Pemilik motor Ducati bernomor 93 itu finis pertama dalam sprint di atas trek basah yang memakan enam korban, termasuk adiknya, Alex Marquez.

Marc menang meski sempat terjatuh. Marc terpeleset, lalu bangkit, melindas rumput, masuk pit untuk mengganti motor, dan akhirnya menang.

Baca Juga:

Ini yang menjadi kontroversi: menuju pitlane melewati rumput.

Baca Juga:

Pihak MotoGP pun segera memberikan klarifikasi.

"(Marc) Marquez memasuki pitlane sesuai dengan definisi yang dipublikasikan tentang melintasi Titik Waktu Masuk Pit Lane, yaitu pintu masuk ke pitlane tempat tanda 60 km/jam ditampilkan," bunyi keterangan di halaman MotoGP.

BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

