JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Marc Marquez Menangis, Sulit Dijelaskan, Panjang

Minggu, 28 September 2025 – 13:35 WIB
Marc Marquez. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - MOTEGI – Permohonan maaf dan simpati pantas dialamatkan kepada Francesco Bagnaia dan Joan Mir.

Dua pembalap itu tak banyak masuk kamera setelah race/grand prix MotoGP Jepang di Motegi, Minggu (28/9) siang WIB berakhir.

Pecco -panggilan Bagnaia, menjuarai GP MotoGP Jepang. Penggila MotoGP pasti tahu betapa kerasnya perjuangan Pecco memenangi GP musim ini.

Baca Juga:

Mir, menduduki podium ketiga di Motegi. Sudah sangat lama banget dia tak naik podium.

Pecco dan Mir seperti kurang mendapat perhatian. Itu lantaran Marc Marquez.

Marc memastikan gelar Juara Dunia MotoGP 2025.

Baca Juga:

Poinnya di klasemen MotoGP 2025 sudah tak mungkin lagi dilewati di lima seri sisa musim ini.

Apa pernyataan pertama Marc Marquez?

Apa pernyataan pertama Marc Marquez si Juara Dunia MotoGP 2025?



TAGS   Marc Marquez  MotoGP Jepang  juara MotoGP  Marquez 
