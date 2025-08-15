Marc Marquez Paling Kencang di FP1 MotoGP Austria
jpnn.com - SPIELBERG - Marc Marquez menjadi pembalap paling kencang pada free practice 1 MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Jumat (15/8) sore WIB.
Si pemuncak klasemen itu menyelesaikan latihan dengan keunggulan 0,310 detik dari rekan setimnya di Ducati Lenovo Francesco Bagnaia a.k.a Pecco.
Marco Bezzecchi, Alex Marquez, dan Franco Morbidelli berada di urutan ketiga hingga ke-5.
Di posisi ke-6, ada kejutan. Joan Mir bersama Honda tampil lumayan untuk berada di posisi yang lebih baik dari Fabio Quartararo dan Jorge Martin.
Penampilan Marc Marquez di MotoGP Austria menjadi salah satu hal yang paling ditunggu lantaran dia belum pernah menang di Austria dalam tujuh penampilan sebelumnya. (ls/cr/jpnn)
Hasil FP1 MotoGP Austria
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 1'29.376s 11/20 313k
2. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.310s 8/19 317k
3. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.386s 18/18 312k
4. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.412s 6/19 312k
5. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.461s 6/21 309k
6. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.477s 10/18 310k
7. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.548s 7/18 308k
8. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.569s 18/18 310k
9. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.580s 11/21 316k
10. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.581s 6/19 312k
11. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.638s 6/21 313k
12. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.677s 16/19 310k
13. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.713s 5/21 314k
14. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.891s 5/21 316k
15. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.974s 16/20 313k
16. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.034s 10/18 313k
17. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.046s 5/17 306k
18. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.189s 13/19 310k
19. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +1.205s 10/22 306k
20. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.307s 10/16 310k
21. Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.506s 6/20 312k