Moto GP

Marc Marquez Patah Tulang, Adiknya Menyampaikan Pernyataan Sejujurnya

Senin, 06 Oktober 2025 – 04:26 WIB
Alex Marquez (livery biru) saat berada di depan Marc Marquez. Foto: Luis Robayo/AFP

jpnn.com - MANDALIKA – Pembalap Gresini Racing Alex Marquez menyampaikan pernyataan terkait kecelakaan yang dialami Marc Marquez saat balapan MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, Minggu (5/10/2025).

Alex Marquez menyatakan tak terima melihat kakaknya yang merupakan pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez mengalami cedera patah tulang bahu kanan.

Alex mengaku telah mengetahui kondisi Marc dan sangat mencemaskan cedera yang diderita oleh pembalap bernomor 93 tersebut.

"Sejujurnya saja, saya tidak senang saat ini karena saya melihat Marc jatuh dan saya tahu bahwa kejadian itu sangatlah tidak baik-baik saja untuknya, tetapi ini hidup, terkadang harus menerima," kata Alex Marquez di konferensi pers di Sirkuit Mandalika, Minggu.

Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut menjalani balapan di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu, dengan insiden yang sangat memilukan.

Ketika memasuki lap 1, Marc disenggol oleh pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang mencoba untuk melakukan manuver di tikungan 7.

Setelah kontak tersebut, Marc tampak terlempar ke luar dari tikungan tujuh dan tangan kanannya terseret ke gravel.

Marc yang dapat berdiri setelah sempat terseret cukup jauh kemudian memegangi bagian bahu kanannya ketika keluar dari lintasan.

Alex Marquez menyampaikan pernyataan seusai Marc Marquez mengalami cedera patah tulang bahu kanan.

TAGS   Marc Marquez  ducati lenovo  MotoGP  Mandalika  Alex Marquez  MotoGP Indonesia  MotoGP 2025 
