Marc Marquez Sengaja Mengalah dari Alex Marquez di Catalunya, Ini Pemicunya

jpnn.com - Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez harus mengakui keunggulan adiknya Alex Marquez (Gresini Racing) pada balapan di MotoGP Catalunya 2025, Minggu (7/9/2025) lalu.

Marquez sebenarnya sempat menguasai jalannya lomba di awal lap. Namun, Alex tampil lebih konsisten, sehingga berhasil mengambil alih posisi pertama pada lap keempat.

Sejak saat itu, duel kakak-beradik ini menjadi sorotan utama publik, terutama karena Marquezterus membayangi ketat hingga menjelang finis.

Alasan Marquez Mengalah dari Alex

Meski terlihat berambisi untuk merebut kembali posisi terdepan, Marquez akhirnya harus menahan diri. Dia mengungkapkan ada risiko besar pada motornya jika memaksakan manuver.

"Sepanjang akhir pekan ini, Alex selalu lebih cepat satu sampai dua persepuluh detik. Saya masih bisa mengikutinya, tapi bagian depan motor sering tergelincir. Jadi saya tahu risikonya terlalu tinggi," ujar Marquez.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mengaku sempat mencoba peruntungan di tujuh lap terakhir, tetapi dua kali melebar di tikungan membuatnya sadar bahwa posisi kedua adalah hasil paling realistis.

"Poin ini tetap penting bagi perebutan klasemen,” tambahnya.

Dengan hasil ini, publik disuguhkan drama menarik dari pertarungan Marquez bersaudara yang bisa terus berlanjut di seri-seri berikutnya.(motogp/mcr15/jpnn)