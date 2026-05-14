Marc Marquez Ternyata Bertaruh dengan Tubuhnya di MotoGP 2026

Kamis, 14 Mei 2026 – 18:56 WIB

jpnn.com - Di tengah laju yang belum memuaskan pada MotoGP 2026, Marc Marquez akhirnya mengungkap fakta mengejutkan soal kondisi fisiknya.

Pembalap Ducati itu ternyata belum pernah benar-benar mengaspal dalam kondisi prima.

Cedera bahu yang belum pulih sepenuhnya membuat Marquez harus berjuang ekstra setiap kali turun ke lintasan.

The Baby Alien bahkan mengaku merasa seperti sedang mengendarai motor hanya dengan 'satu setengah lengan'.

Pengakuan itu menjelaskan mengapa juara dunia delapan kali tersebut belum mampu menunjukkan performa terbaiknya di lima seri awal MotoGP 2026.

Meski sempat meraih kemenangan pada sprint race MotoGP Brasil dan Spanyol, Marquez belum sekali pun berhasil finis pertama di balapan utama.

Situasi makin sulit setelah rider asal Spanyol itu mengalami kecelakaan saat sprint race MotoGP Prancis di Sirkuit Le Mans akhir pekan lalu.

Insiden high side tersebut membuat Marquez mengalami retak pada bagian kaki dan memaksanya kembali naik meja operasi.