Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Marc Marquez Ternyata Bertaruh dengan Tubuhnya di MotoGP 2026

Kamis, 14 Mei 2026 – 18:56 WIB
Marc Marquez Ternyata Bertaruh dengan Tubuhnya di MotoGP 2026 - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - Di tengah laju yang belum memuaskan pada MotoGP 2026, Marc Marquez akhirnya mengungkap fakta mengejutkan soal kondisi fisiknya.

Pembalap Ducati itu ternyata belum pernah benar-benar mengaspal dalam kondisi prima.

Cedera bahu yang belum pulih sepenuhnya membuat Marquez harus berjuang ekstra setiap kali turun ke lintasan.

Baca Juga:

The Baby Alien bahkan mengaku merasa seperti sedang mengendarai motor hanya dengan 'satu setengah lengan'.

Pengakuan itu menjelaskan mengapa juara dunia delapan kali tersebut belum mampu menunjukkan performa terbaiknya di lima seri awal MotoGP 2026.

Meski sempat meraih kemenangan pada sprint race MotoGP Brasil dan Spanyol, Marquez belum sekali pun berhasil finis pertama di balapan utama.

Baca Juga:

Situasi makin sulit setelah rider asal Spanyol itu mengalami kecelakaan saat sprint race MotoGP Prancis di Sirkuit Le Mans akhir pekan lalu.

Insiden high side tersebut membuat Marquez mengalami retak pada bagian kaki dan memaksanya kembali naik meja operasi.

Di tengah laju yang belum memuaskan pada MotoGP 2026, Marc Marquez akhirnya mengungkap fakta mengejutkan soal kondisi fisiknya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marquez  MotoGP  Marc Marquez  MotoGP 2026  Ducati 
BERITA MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp