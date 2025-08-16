Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Marc Marquez Tumbang, Bezzecchi Pole Position di MotoGP Austria

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 17:00 WIB
Marc Marquez Tumbang, Bezzecchi Pole Position di MotoGP Austria - JPNN.COM
Marco Bezzecchi. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - SPIELBERG – Kualifikasi MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu (16/8) sore WIB berakhir dramatis.

Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi meraih pole position setelah harus melalui kualifikasi dari kualifikasi 1 atau Q1.

Bezzecchi dan Enea Bastianini menjadi yang terbaik di Q1, menyingkirkan nama-nama kondang lainnya seperti Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, dan Jorge Martin.

Baca Juga:

Naik ke Q2, Bezzecchi dan Bastianini pun menjadi bintang sejak awak kualifikasi utama itu.

Beragam drama terjadi di Q2 yang memicu bendera kuning. Johann Zarco terjatuh dan puncaknya ketika Q2 tinggal beberapa menit lagi; Marc Marquez tumbang.

Marc gagal membuat saves dan tak bisa mempertajam catatan waktunya.

Baca Juga:

Bezzecchi meraih pole position alias berhak start pertama pada sprint dan grand prix. Alex Marquez di posisi kedua, Francesco Bagnaia di urutan ketiga.

“Baris depan selalu menjadi hasil yang bagus. Saya merasa ada sedikit masalah, mungkin di ban, tetapi tidak apa-apa. Kami akan mempelajarinya. Ini (start ketiga) sudah bagus,” tutur Pecco kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.

Kualifikasi MotoGP Austria di Red Bull Ring ketat dan berakhir dramatis. Cek hasilnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  MotoGP Austria  Marco Bezzecchi  MotoGP 
BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp