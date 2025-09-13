Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Marc Marquez Tumbang di Sprint MotoGP San Marino, Penonton di Misano Senang

Sabtu, 13 September 2025 – 20:25 WIB
Marc Marquez Tumbang di Sprint MotoGP San Marino, Penonton di Misano Senang
Marc Marquez. Foto: Michal Cizek/AFP

jpnn.com - MISANO – Marc Marquez gagal finis pada Sprint MotoGP San Marino di Misano World Circuit Marco Simoncelli pada Sabtu (13/9) malam WIB.

Si pemimpin klasemen MotoGP 2025 itu tumbang di Turn 15 Lap ke-6 dari 13 lap sprint.

Marc jatuh saat sedang memimpin balapan.

Si nomor 93 itu tergelincir tak lama setelah menyalip Marco Bezzecchi.

Sebelumnya, Marc bersusah payah mendahului Bezzecchi dalam enam lap sprint.

Pada saat start, Marc yang memulai dari urutan ke-4, agresif hingga menduduki urutan ke-2 di belakang Bezzecchi.

Namun, itu tadi, setelah berjuang keras menyalip Bezzecchi, Marc Marquez membuat kesalahan di tikungan, tumbang, dan gagal finis.

Setelah Marc tumbang, terlihat dalam tayangan langsung para penonton di tribune yang sepertinya penonton lokal (Italia) bersorak riang, senang kegirangan melihat salah satu pembalap Spanyol yang kurang disukai di Misano itu tak menuntaskan balapan.

Marc Marquez yang start dari urutan ke-4, agresif hingga menduduki urutan ke-2 di belakang Bezzecchi, tapi...

