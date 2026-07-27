Marc Marquez Ungkap Alasan MotoGP Tak Lagi Senikmat Dulu

jpnn.com - Marc Marquez kembali mengungkapkan pandangannya mengenai arah perkembangan MotoGP.

Rider Ducati Lenovo itu menilai teknologi yang terus berkembang membuat peran pembalap tidak lagi menjadi faktor dominan seperti beberapa tahun lalu.

Menurut pembalap Ducati Lenovo Team tersebut, kehadiran paket aerodinamika modern telah mengubah cara mengendarai motor di kelas premier.

Pembalap kini harus menyesuaikan diri dengan karakter motor, bukan sebaliknya.

"Motor era 2014 hingga 2016 masih menjadi favorit saya. Waktu itu belum ada pengaruh aerodinamika seperti sekarang sehingga pembalap bisa lebih leluasa mengendalikan motor."

"Saat ini memang motornya sangat cepat, tetapi sensasinya terasa seperti dikendalikan secara mekanis," ucapnya.

Semua Harus Tunduk pada Aerodinamika

Marquez menjelaskan bahwa teknologi aerodinamika memberikan keuntungan dari sisi performa. Namun, di saat yang sama, perangkat tersebut membuat ruang improvisasi pembalap makin sempit.

Dia menilai setiap gerakan yang tidak sesuai dengan karakter motor justru berisiko mengurangi kecepatan.