JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Marco Bezzecchi Juara Race MotoGP Thailand

Minggu, 01 Maret 2026 – 17:46 WIB
Marco Bezzecchi Juara Race MotoGP Thailand - JPNN.COM
Marco Bezzecchi memenagi Grand Prix MotoGP Thailand 2026. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - BURIRAM - Pembalap Aprillia Racing Marco Bezzecchi menjuarai race MotoGP Thailand di Chang International Circuit, Buriram, Minggu (1/3) sore WIB.

The Bezz menjadi yang tercepat setelah tampil solid sepanjang balapan mempertahankan posisi terdepan.

Memulai balapan dari posisi terdepan, Bezzecchi langsung tancap gas mencoba untuk menjauh dari kejaran pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez.

Memasuki lap kedua posisi ketiga besar berubah setelah Marc digeser oleh pembalap Trackhouse Raul Fernandez dan pembalap Aprillia Racing Jorge Martin.

Posisi tiga besar sempat dihuni Bezzecchi, Raul Fernandez, dan Jorge Martin.

Sempat mencoba merebut posisi ketiga, Marc justru kembali kehilangan posisinya setelah disalip oleh Pedro Acosta.

Perebutan tempat ketiga berjalan sengit hingga memasuki lap ke-10 ketika Marc bisa memanfaatkan momentum dan memanuver posisi Martin dan Acosta.

Namun, Acosta justru bisa kembali merebut posisi ketiga dari Marc.

Pada lap ke-21 race MotoGP Thailand, Marc Marquez harus keluar dari sirkuit karena ban yang kempes, bocor, lalu pecah.

