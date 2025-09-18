Marcos Llorente Nyaris Ulang Sejarah Kelam Liverpool di Liga Champions

Kamis, 18 September 2025 – 05:37 WIB

jpnn.com - Marcos Llorente kembali menunjukkan mengapa dirinya kerap disebut sebagai mimpi buruk bagi Liverpool di ajang Liga Champions.

Pemain serbabisa milik Atletico Madrid itu hampir saja mengulang sejarah kelam The Reds di Anfield, sebelum Virgil van Dijk menjadi penyelamat pada detik-detik akhir pertandingan.

Liverpool sejatinya tampil meyakinkan pada laga perdana Liga Champions musim 2025/26, Rabu (17/9/2025) dini hari WIB.

Dukungan penuh publik Anfield langsung dibalas dengan start menawan. Andrew Robertson membuka skor pada menit ke-4, disusul gol Mohamed Salah hanya dua menit berselang.

Namun, Atletico Madrid menolak menyerah. Di penghujung babak pertama, tepatnya menit 45+3', Marcos Llorente memperkecil ketertinggalan dan menghidupkan asa Los Rojiblancos.

Tekanan berlanjut di paruh kedua, hingga akhirnya Llorente kembali mencatatkan namanya di papan skor menit ke-80. Gol tersebut membuat kedudukan imbang 2-2 dan membungkam seisi stadion.

Drama belum berakhir. Saat hasil imbang sudah di depan mata, Liverpool memastikan tiga poin penuh lewat tandukan Virgil van Dijk pada menit 90+3', yang membawa The Reds menang 3-2.

Meski Atletico gagal membawa pulang poin, catatan Llorente tetap mencuri perhatian. Gol ke gawang Liverpool itu merupakan torehan ketujuhnya di Liga Champions.