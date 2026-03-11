Marcos Reina Ungkap Alasan Ezra Walian Layak ke Timnas Indonesia, Punya Keunggulan Ini

Rabu, 11 Maret 2026 – 13:26 WIB

jpnn.com - Pemanggilan Ezra Walian ke skuad sementara Timnas Indonesia mendapat sambutan hangat dari lingkungan Persik Kediri.

Nama winger berusia 27 tahun itu masuk dalam daftar 42 pemain yang dipanggil pelatih John Herdman untuk persiapan menghadapi turnamen FIFA Series 2026.

Kompetisi itu dijadwalkan berlangsung pada 27 dan 30 Maret mendatang.

FIFA Series 2026 rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan melibatkan empat negara, yakni Indonesia, Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta St. Kitts & Nevis.

Masuknya nama Ezra ke dalam daftar pemain langsung disambut positif oleh Pelatih Persik Marcos Reina.

Arsitek asal Spanyol tersebut menilai Ezra memang pantas kembali memperkuat Skuad Garuda.

"Ezra Walian pemain penting bagi Persik Kediri. Skill, spirit, dan visi bermainnya memberi kontribusi positif bagi tim."

"Dia sangat layak masuk Timnas Indonesia," ucap sang entrenador.