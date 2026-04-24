Marcos Santos Tak Tutup-Tutupi Kekuatan Persib Bandung, Arema Siap Beri Kejutan?

Jumat, 24 April 2026 – 14:12 WIB

jpnn.com - Laga panas tersaji saat Arema FC bertamu ke markas Persib Bandung pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Arema akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam WIB.

Arema datang ke Kota Kembang dengan kepercayaan diri tinggi. Dua kemenangan beruntun, masing-masing melawan Persita (1-0) dan Persis Solo (2-0) menjadi bekal positif Singo Edan.

Namun, rekor kandang Persib yang belum tersentuh kekalahan musim ini menjadi tantangan tersendiri.

Pelatih Arema Marcos Santos memastikan timnya dalam kondisi siap tempur.

"Kami datang dengan dua kemenangan, dan itu tentu memberikan kepercayaan diri," ucap juru taktik asal Brasil itu.

Meski demikian, Santos menilai laga kali ini memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi.

"Namun, ini pertandingan besar melawan tim yang sedang bersaing di papan atas dan punya ambisi juara," tambahnya.