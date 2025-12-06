Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Marcus Gideon Terkesan Lihat Pemain Persija Pegang Raket di WONDR BrightUp Cup

Sabtu, 06 Desember 2025 – 10:19 WIB
Marcus Gideon Terkesan Lihat Pemain Persija Pegang Raket di WONDR BrightUp Cup
Acara WONDR BrightUp Cup 2025 yang digelar di Hall Basket Senayan, Jakarta, Jumat (5/12). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Pertandingan persahabatan bulu tangkis bertajuk WONDR BrightUp Cup 2025 kembali menarik perhatian publik.

Dalam ajang yang digelar di Hall Basket Senayan, Jakarta, Jumat (5/12) pertandingan mempertemukan pebulu tangkis Tanah Air melawan pebasket dan penggawa Persija Jakarta.

Para pemain terbagi ke dalam dua tim yang dipimpin oleh Jonatan Christie serta Anthony Sinisuka Ginting.

Baca Juga:

Pada pertandingan ini tim Ginting yang berisi Marcus Fernaldi Gideon, Andritany Ardhiyasa, Witan Sulaeman (sepak bola), serta Raymond Indra keluar sebagai pemenang.

Kemenangan Ginting c.s. diraih atas tim Jonatan Christie yang bermaterikan Hendra Setiawan, Daniel Wenas, Kelly Purwanto (basket), dan Nikolaus Joaquin.

Pertandingan berlangsung menghibur mengingat format yang dipakai menggunakan waktu selama 12 menit dalam tiga babak dan skor terhitung akumulasi.

Baca Juga:

Event ini mendapatkan apresiasi dari legenda bulu tangkis Tanah Air, Marcus Fernaldi Gideon.

Peraih medali emas Asian Games 2018 itu mengungkapkan bahwa WONDR BrightUp Cup 2025 merupakan ajang untuk mendekatkan penggemar dengan idolanya di atas lapangan.

Legenda bulu tangkis Indonesia Marcus Fernaldi Gideon terkesan main bareng dua penggawa Persija di WONDR BrightUp Cup 2025.

