JPNN.com - Politik - Parpol

Mardiono Ajak Kader PPP Jadi Garda Terdepan Bantu Rakyat

Senin, 04 Mei 2026 – 01:29 WIB
Muhamad Mardiono bersama para kader PPP di Sumatera Utara. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, SERDANG BEDAGAI - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PPP se-Provinsi Sumatera Utara. Muscab merupakan bagian dari konsolidasi partai menghadapi agenda politik nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiono menegaskan bahwa muscab bukan sekadar agenda organisasi, tetapi momentum untuk membentuk kepengurusan baru dan memperkuat soliditas serta peran kader di tengah masyarakat.

Mardiono meminta seluruh kader PPP untuk aktif turun ke lapangan dan hadir membantu masyarakat, sejalan dengan program-program pemerintah yang tengah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kader PPP harus hadir di tengah rakyat dan bisa membantu masyarakat melalui program-program pemerintah, seperti ketahanan pangan, cek kesehatan gratis, dan banyak program kesejahteraan lainnya,” ujar Mardiono, di Wisma Karina, Serdang Bedagai, Minggu (3/5).

Menurut Mardiono, kedekatan dengan rakyat menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap PPP. Oleh karena itu, seluruh jajaran pengurus di setiap tingkatan diminta untuk aktif berinteraksi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami harus terus bergerak bersama rakyat. Apa pun yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat, itu yang harus dikerjakan,” ujar Mardiono.

Pimpinan berlambang Kabah ini juga menyinggung kondisi perolehan kursi PPP di Sumatera Utara yang mengalami penurunan. Mardiono menilai, melalui konsolidasi dan kerja nyata di tengah masyarakat, PPP dapat kembali bangkit dan memperluas keterwakilan politiknya.

“Dengan kerja nyata dan kehadiran di tengah rakyat, insyaallah PPP bisa kembali memperjuangkan rakyat, lewat program politik maupun program pemerintah,” ujar dia. (cuy/jpnn)

Muhamad Mardiono meminta kader PPP untuk menjadi garda terdepan dalam membantu rakyat.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

TAGS   PPP  Muhamad Mardiono  bantu rakyat  Muscab 
