Mardiono Ajak Parmusi Dukung Kebijakan Prabowo Demi Kemaslahatan Umat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) untuk bersama-sama mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan memperkuat kemandirian ekonomi bangsa.

Ajakan itu disampaikan Mardiono saat bersilaturahmi dengan Ketua Umum Parmusi Husnan Bey Fananie dan jajaran pengurusnya. Dalam pertemuan hangat tersebut, kedua tokoh ini menekankan pentingnya persatuan umat Islam dan sinergi antarorganisasi keislaman di tengah tantangan zaman.

“Di tengah individualisme yang makin kuat, kita sebagai bagian dari gerakan partai Islam harus menjadi perekat dan merapatkan barisan untuk berjuang bersama-sama,” ujar Mardiono, dalam diskusi bersama Parmusi, Senin (3/11).

Mardiono menegaskan pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat untuk mengembalikan perekonomian bangsa agar lebih berpihak kepada rakyat. Mardiono berharap seluruh elemen turut serta dalam upaya ini, bukan sekadar menjadi penonton di negeri sendiri.

“Saya mengajak Parmusi dan semua elemen bangsa untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto demi kemaslahatan umat. Sehingga jangan hanya menjadi penonton dan konsumen di negara sendiri,” ujar dia.

Sementara Ketua Umum Parmusi Prof. Dr. Husnan Bey Fananie menyambut baik ajakan tersebut. Dia menilai silaturahmi antara PPP dan Parmusi merupakan langkah positif untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan memperjuangkan aspirasi umat secara bersama.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas silaturahmi ini. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua,” kata Husnan.

Husnan juga menyatakan dukungan terhadap upaya mengembalikan marwah PPP sebagai partai pemersatu umat. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan ini berharap pada 2029 nanti PPP dapat kembali menjadi kekuatan politik yang menyatukan umat, membangun bangsa, dengan lolos di Senayan.