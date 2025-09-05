Mardiono Didukung PPP Lampung Tengah di Muktamar X

jpnn.com, LAMPUNG TENGAH - DPC Partai Persatuan Pembangunan Lampung Tengah menyatakan dukungan penuh kepada Muhammad Mardiono untuk kembali menjabat Ketua Umum PPP dalam Muktamar X yang akan digelar akhir September 2025.

Dukungan itu disampaikan dalam Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) yang digelar di Sekretariat DPC PPP Lampung Tengah, Senin (2/9/2025).

Acara dihadiri para pengurus DPC, PAC, serta perwakilan DPW PPP Provinsi Lampung.

Ketua DPC PPP Lampung Tengah Sugeng Wantoyo mengatakan Mardiono dinilai mampu menjaga stabilitas internal partai dan membawa PPP semakin solid menghadapi pemilu 2029.

“Seluruh kader di Lampung Tengah sepakat, kepemimpinan Bapak Mardiono terbukti mampu menyatukan barisan. Kami percaya di bawah beliau, PPP akan semakin kuat dan berdaya saing di tingkat nasional,” ujar Sugeng.

Selain menyatakan dukungan politik untuk Mardiono, Muskercab ini juga menyepakati langkah PPP Lampung Tengah untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Ada lima agenda prioritas pemerintah yang sejalan dengan visi misi PPP, yakni peningkatan ketahanan pangan nasional, sekolah rakyat, program kesehatan yang berkualitas, transformasi pendidikan teknologi menuju Indonesia Emas 2045 lewat sekolah rakyat, hingga koperasi desa merah putih," tutur dia. (rhs/jpnn)