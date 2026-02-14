Mardiono: Fraksi PPP di DPRD Harus Jadi Pengawal Persatuan dan Pembangunan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan pentingnya peran Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengawal persatuan dan pembangunan bangsa.

Hal itu disampaikan Mardiono saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Fraksi PPP yang mengangkat tema “Penguatan Peran DPRD dalam Mengawal Persatuan dan Pembangunan Bangsa”, di Discovery Hotel Bali, Sabtu (14/2).

Menurut Mardiono, peran anggota DPRD dari Fraksi PPP tidak hanya penting bagi tata kelola pemerintahan daerah saat ini, tetapi juga sangat menentukan posisi dan kekuatan PPP dalam kontestasi nasional menyongsong Pemilu 2029.

Sebagai partai yang lahir dari semangat persatuan umat, Mardiono menegaskan PPP memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh kader yang duduk di DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mampu menjadi teladan etika politik, perekat persatuan sosial, serta jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah daerah.

Dia menyebut peran Fraksi PPP di DPRD tidak hanya penting bagi tata kelola daerah hari ini, tetapi juga menentukan masa depan PPP dalam kontestasi nasional ke depan.

Mardiono juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana ditekankan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurutnya, pesan tersebut sangat relevan dengan tugas dan fungsi DPRD.

“Tidak ada percepatan pembangunan tanpa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah. Dan tidak ada pemerataan kesejahteraan tanpa orkestrasi program lintas level pemerintahan,” kata Mardiono.