Mardiono Ingatkan Kader PPP: Jangan Terprovokasi Isu Negatif, Fokus Dukung Pemerintah

jpnn.com, MAKASSAR - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meminta seluruh kader partai untuk selalu menjaga kedekatan dan keberpihakan kepada masyarakat.

Pesan ini disampaikan Mardiono saat melantik Pengurus DPW PPP Sulawesi Selatan periode 2026-2031 di Makassar, Sabtu (20/6/2026).

"Saya titipkan kepada para kader PPP agar selalu bersama dengan rakyat dan keberpihakan kepada rakyat. Tidak boleh kader PPP terprovokasi oleh isu negatif. Dan dapat mendukung program-program pemerintah yang pro rakyat," ujarnya saat pelantikan Pengurus DPW PPP Sulsel periode 2026-2031 di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.

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Ia menekankan, kader PPP memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan menyosialisasikan berbagai program pemerintah hingga ke tingkat akar rumput. Sejumlah program yang saat ini dijalankan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, bertujuan memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlu didukung.

Mardiono mengemukakan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Karena itu, pembangunan ekonomi harus mendorong masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar menjadi konsumen.

“Kekayaan alam Indonesia tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir orang. Kita harus ikut menikmati dan menjadi bagian dari pelaku pembangunan nasional. Rakyat harus bangkit menjadi produsen sehingga perekonomian semakin berkembang," paparnya menegaskan.

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Selain pelantikan, pengurus DPW PPP Sulsel periode 2026-2031, tim pelaksana turut menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi seluruh anggota Fraksi PPP se Sulsel. Kegiatan itu bertujuan menyamakan persepsi perjuangan partai sekaligus memperkuat pemahaman terhadap garis besar kebijakan partai dan program-program pemerintah yang perlu dikawal di daerah sesuai fungsi legislatif.

Mardiono optimistis kepengurusan baru DPW PPP Sulsel mampu meningkatkan konsolidasi partai dan memperkuat perjuangan menghadapi Pemilu 2029. Menurutnya, komposisi kepengurusan yang diisi oleh tokoh muda dan politisi yang sudah berpengalaman menjadi modal penting untuk mengembalikan kejayaan PPP.