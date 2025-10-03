Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Mardiono Sah Jabat Ketum PPP, Kubu Agus Diajak Ikut Bergabung

Jumat, 03 Oktober 2025 – 13:48 WIB
Mardiono Sah Jabat Ketum PPP, Kubu Agus Diajak Ikut Bergabung - JPNN.COM
Juru Bicara DPP PPP Usman M Tokan. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara PPP Usman M Tokan mengaku bersyukur Muhamad Mardiono telah sah menjadi ketum partai Kabah setelah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum (SK Menkum).

Diketahui, Mardiono terpilih sebagai Ketum PPP melalui Muktamar X yang dilaksanakan di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9).

"Bersyukur kepada Allah SWT yang mengabulkan doa dan perjuangan kami dalam Muktamar X untuk mengukuhkan Pak Mardiono sebagai Ketum PPP masa bakti 2025-2030," kata Tokan melalui layanan pesan, Jumat (3/10).

Baca Juga:

Dia mengatakan semua elemen di internal PPP perlu bersatu setelah terbit SK Menkum demi target lolos ke Senayan.

"Kami berharap semua pihak rekan-rekan pengurus DPP, DPW, DPC se-Indonesia untuk bersatu membangun partai yang dicintai ini agar 2029 bisa lolos ke Senayan," ungkap Tokan.

Termasuk, lanjut dia, kubu lain yang berkontestasi pada Muktamar X, yakni Agus Suparmanto dan Husnan Bey Fananie bisa mengakhiri urusan politik dan bergabung ke PPP.

Baca Juga:

"Para kandidat baik Pak Agus maupun Pak Husnan, mari mengakhiri perbedaan ini, mari bersatu dan bersama-sama dengan Pak Mardiono dalam satu barisan," ujarnya.

Tokan merasa yakin PPP bisa kembali ke Senayan ketika elemen partai, mulai dari kubu Agus dan Husnan bersatu di bawah Mardiono.

Juru bicara PPP Usman M Tokan berharap semua elemen di internal PPP perlu bersatu setelah terbit SK Menkum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPP  Mardiono  ketum ppp mardiono  Agus Suparmanto 
BERITA PPP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp