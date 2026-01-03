Mardiono Tekankan Soliditas & Rekrut Kader Muda di Muswil PPP Gorontalo

jpnn.com, GORONTALO - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono menyebut Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Provinsi Gorontalo menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kader sekaligus menyiapkan regenerasi partai melalui rekrutmen kader muda menuju agenda politik nasional 2029.

Mardiono mengataka pelaksanaan Muswil PPP Gorontalo merupakan amanat yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Dia mengapresiasi peran Gorontalo yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung kekuatan PPP secara nasional.

“Provinsi Gorontalo ini telah menunjukkan solidaritas kader yang sangat baik. Para politisinya juga bekerja secara sistematis dalam menjaga dan merebut kembali suara PPP,” ujar Mardiono seusai membuka Muswil PPP Gorontalo, di Grand Q Hotel, Sabtu (3/1).

Menurut Mardiono, ke depan soliditas tersebut akan terus diperkuat dengan langkah konkret berupa rekrutmen kader baru, khususnya dari kalangan generasi Z dan milenial. Sebab, keterlibatan anak muda menjadi bagian penting dari strategi perjuangan PPP dalam menghadapi Pemilu 2029.

“Insyaallah, kami akan memperkuat lagi solidaritas kader di Gorontalo, sekaligus melakukan rekrutmen kader muda. Ini menjadi bagian dari perjuangan PPP menuju 2029,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Mardiono juga menjelaskan bahwa Muswil akan dilanjutkan dengan pembentukan tim formatur yang terdiri dari unsur DPW, DPC, dan DPP untuk menyusun kepengurusan DPW PPP Gorontalo periode 2026–2031.

Mardiono menekankan bahwa PPP merupakan partai terbuka yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi kader maupun masyarakat yang ingin bergabung dan berjuang bersama, dengan tetap berpegang pada nilai dan kriteria kepartaian.

“PPP adalah partai yang terbuka. Siapapun yang ingin bergabung, baik kader muda, tokoh masyarakat, ulama, maupun pejabat negara, kami sambut dengan baik untuk berjuang bersama membesarkan PPP,” pungkasnya. (cuy/jpnn)