Maree Mart Hadirkan Konsep Neighborhood Daily Retail

Kamis, 28 Mei 2026 – 15:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mendorong lahirnya konsep retail modern yang lebih praktis, cepat, dan mudah diakses.

Menjawab tren tersebut, Maree Mart resmi hadir dengan konsep Neighborhood Daily Retail yang berfokus pada kebutuhan harian masyarakat.

"Kami melakukan pendekatan sederhana, relevan, dan berbasis digital," kata Founder Maree Mart, Abdu Sholeh, Kamis (28/5).

Baca Juga: Ekonom Sebut UMKM Perlu Perlindungan Khusus di Marketplace

Didirikan pada 2024 di Tulungagung, Jawa Timur, Maree Mart mengusung tagline “Easy, Complete, and Affordable”.

Brand itu menawarkan pengalaman belanja fleksibel yang sesuai dengan pola konsumsi masyarakat modern, sekaligus memanfaatkan perkembangan marketplace digital untuk memperluas jangkauan.

Abdu Sholeh, menegaskan bahwa perubahan perilaku konsumen menjadi alasan utama lahirnya brand ini.

“Maree Mart kami bangun sebagai retail modern yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kami melihat pola belanja masyarakat terus berubah dan semakin mengutamakan kepraktisan,” ujarnya.

Konsep Neighborhood Daily Retail menawarkan produk harian tersedia dalam satu ekosistem penjualan.